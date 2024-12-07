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Опубликованы кадры вывода сирийских кадетов из окружения в Алеппо - РИА Новости, 07.12.2024
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06:21 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/aleppo-1987851007.html
Опубликованы кадры вывода сирийских кадетов из окружения в Алеппо
Опубликованы кадры вывода сирийских кадетов из окружения в Алеппо - РИА Новости, 07.12.2024
Опубликованы кадры вывода сирийских кадетов из окружения в Алеппо
РИА Новости публикует видео вывода кадетов военно-технической академии из окружения террористов в Алеппо. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:21
2024-12-07T06:21
в мире
алеппо
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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АЛЕППО, 7 дек - РИА Новости. РИА Новости публикует видео вывода кадетов военно-технической академии из окружения террористов в Алеппо. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, видно, как колонна транспорта с кадетами покидает территорию, захваченную террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Ранее в среду, 4 декабря, в заявлении главного командования армии САР сообщалось, что благодаря совместной военно-политической координации между Россией и Сирией кадеты военно-технической академии в Алеппо благополучно покинули территорию, находящуюся под контролем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/siriya-1987850022.html
https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html
https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html
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в мире, алеппо, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Опубликованы кадры вывода сирийских кадетов из окружения в Алеппо

Опубликованы кадры вывода кадетов сирийской академии из окружения в Алеппо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сирийской армии
Военнослужащий сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
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АЛЕППО, 7 дек - РИА Новости. РИА Новости публикует видео вывода кадетов военно-технической академии из окружения террористов в Алеппо.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, видно, как колонна транспорта с кадетами покидает территорию, захваченную террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT
05:54
Ранее в среду, 4 декабря, в заявлении главного командования армии САР сообщалось, что благодаря совместной военно-политической координации между Россией и Сирией кадеты военно-технической академии в Алеппо благополучно покинули территорию, находящуюся под контролем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
04:07
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Террористическая организация, запрещена в России
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию
03:07
 
В миреАлеппоРоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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