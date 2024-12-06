Зеленский может встретиться с Трампом в Париже
AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться на открытии собора Парижской богоматери
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Башне Трампа" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Башне Трампа" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.
AFP получило эти данные в пятницу от высокопоставленного украинского чиновника, который сообщил, что Зеленский примет участие в торжествах по случаю восстановления собора Парижской Богоматери.
"Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с избранным президентом Дональдом Трампом, который также примет участие в мероприятии", — сказал источник.
Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон примет в субботу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце.
При этом в офисе Макрона не уточнили, состоится ли трехсторонняя встреча политиков или встреча Трампа и Зеленского, которая стала бы для них первой после американских выборов, сообщает Франс Пресс.
Ранее Зеленский встречался с Трампом во время визита в США в сентябре. Переговоры продлились около часа. На встрече Трамп выразил надежду, что сможет найти "хорошее решение" конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.
В декабре украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.