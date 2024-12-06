https://ria.ru/20241206/zelenskiy-1987824331.html

Зеленский может встретиться с Трампом в Париже

Зеленский может встретиться с Трампом в Париже - РИА Новости, 06.12.2024

Зеленский может встретиться с Трампом в Париже

Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на агентство... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:42

2024-12-06T20:42

2024-12-06T22:23

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.AFP получило эти данные в пятницу от высокопоставленного украинского чиновника, который сообщил, что Зеленский примет участие в торжествах по случаю восстановления собора Парижской Богоматери."Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с избранным президентом Дональдом Трампом, который также примет участие в мероприятии", — сказал источник.Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон примет в субботу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце.При этом в офисе Макрона не уточнили, состоится ли трехсторонняя встреча политиков или встреча Трампа и Зеленского, которая стала бы для них первой после американских выборов, сообщает Франс Пресс.Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что приедет в Париж для участия в открытии собора Парижской Богоматери, восстановленного после крупного пожара 2019 года. На церемонии ожидается присутствие около пятидесяти глав государств.Ранее Зеленский встречался с Трампом во время визита в США в сентябре. Переговоры продлились около часа. На встрече Трамп выразил надежду, что сможет найти "хорошее решение" конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.В декабре украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.

https://ria.ru/20241206/peregovory-1987644344.html

https://ria.ru/20241206/rada-1987795901.html

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в мире, сша, париж, украина, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, андрей ермак, дональд трамп