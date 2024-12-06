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Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах - РИА Новости, 06.12.2024
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22:32 06.12.2024 (обновлено: 22:33 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/wildberries-1987832533.html
Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах
Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах - РИА Новости, 06.12.2024
Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах
Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:32
2024-12-06T22:33
общество
анна попова
wildberries
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа". "В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца. Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе. "Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - добавили в компании.
https://ria.ru/20241205/wildberries-1987583479.html
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общество, анна попова, wildberries, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Анна Попова, Wildberries, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах

Wildberries проверит ароматические ингаляторы на наличие запрещенных веществ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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5 декабря, 17:51
В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа".
"В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца.
Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе.
"Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - добавили в компании.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Wildberries запускает выдачу заказов в газетных киосках
Вчера, 12:00
 
ОбществоАнна ПоповаWildberriesГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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