https://ria.ru/20241206/wildberries-1987832533.html

Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах

Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах - РИА Новости, 06.12.2024

Wildberries проверит ароматические ингаляторы на маркетплейсах

Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:32

2024-12-06T22:32

2024-12-06T22:33

общество

анна попова

wildberries

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа". "В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца. Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе. "Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - добавили в компании.

https://ria.ru/20241205/wildberries-1987583479.html

https://realty.ria.ru/20241206/wildberries-1987687353.html

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общество, анна попова, wildberries, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия