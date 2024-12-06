https://ria.ru/20241206/vsu-1987742949.html
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области - РИА Новости, 06.12.2024
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области
Украинские войска нанесли удар в районе Дома культуры города Каховка, где в пятницу проходило совещание, сообщил глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:31
2024-12-06T15:31
2024-12-06T16:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987761131_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_ec816c419ba00a14be1909643fa98abb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар в районе Дома культуры города Каховка, где в пятницу проходило совещание, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Едва успели сесть в машину. Только что были на Светлово (микрорайон – ред.), на площади перед ДК "Мелиоратор" что-то так жестко прилетело, прям рядом. Сели в машину, отъехали. Вышли только из совещания из ДК, и тут прилет", - сказал Филипчук. По его словам, визуально, все люди, которые находились рядом, и автомобили не пострадали. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987737509.html
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987761131_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_0ca5a8d86d7f6934d996328f3508b58f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Безопасность
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области
Филипчук: ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области