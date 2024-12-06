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ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 06.12.2024 (обновлено: 16:46 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/vsu-1987742949.html
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области - РИА Новости, 06.12.2024
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области
Украинские войска нанесли удар в районе Дома культуры города Каховка, где в пятницу проходило совещание, сообщил глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:31
2024-12-06T16:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар в районе Дома культуры города Каховка, где в пятницу проходило совещание, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Едва успели сесть в машину. Только что были на Светлово (микрорайон – ред.), на площади перед ДК "Мелиоратор" что-то так жестко прилетело, прям рядом. Сели в машину, отъехали. Вышли только из совещания из ДК, и тут прилет", - сказал Филипчук. По его словам, визуально, все люди, которые находились рядом, и автомобили не пострадали. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987737509.html
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Безопасность
ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области

Филипчук: ВСУ нанесли удар около Дома культуры в Каховке Херсонской области

© Павел Филипчук Глава округа/TelegramФрагменты дрона ВСУ около Дома культуры в Каховке Херсонской области
Фрагменты дрона ВСУ около Дома культуры в Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Фрагменты дрона ВСУ около Дома культуры в Каховке Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар в районе Дома культуры города Каховка, где в пятницу проходило совещание, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Едва успели сесть в машину. Только что были на Светлово (микрорайон – ред.), на площади перед ДК "Мелиоратор" что-то так жестко прилетело, прям рядом. Сели в машину, отъехали. Вышли только из совещания из ДК, и тут прилет", - сказал Филипчук.
РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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По его словам, визуально, все люди, которые находились рядом, и автомобили не пострадали.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Артиллерист бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Безопасность
 
 
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