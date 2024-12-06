https://ria.ru/20241206/vsu-1987692884.html

Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов

Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов - РИА Новости, 06.12.2024

Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов

Группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Анновка и Веселый Гай в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:31

2024-12-06T12:31

2024-12-06T12:31

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Анновка и Веселый Гай в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом городе российские войска ведут бои за его освобождение. "Наши войска добились успехов южнее Курахово. Они быстро прошли в направлении Успеновки, где заняли несколько опорников противника и ферму, тем самым поставили под угрозу полного окружения боевиков 79-й бригады ВСУ в Анновке и Веселом Гае", - сказал Рогов. По его словам, сейчас противник пытается пробиваться дронами, артиллерией и РСЗО, чтобы не допустить окружения своей группировки. "В Анновке и Веселом Гае находится достаточно большая группировка ВСУ, задача которой - прикрывать подходы к Курахово с южной стороны и оттягивать на себя наши силы. Если попытки бандеровцев восстановить контроль над утраченными в Успеновке позициями не увенчаются успехом, то боевики ВСУ будут полностью окружены. И выход у них - либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными", - добавил Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины