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Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/vsu-1987692884.html
Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов
Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов - РИА Новости, 06.12.2024
Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов
Группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Анновка и Веселый Гай в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:31
2024-12-06T12:31
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Анновка и Веселый Гай в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом городе российские войска ведут бои за его освобождение. "Наши войска добились успехов южнее Курахово. Они быстро прошли в направлении Успеновки, где заняли несколько опорников противника и ферму, тем самым поставили под угрозу полного окружения боевиков 79-й бригады ВСУ в Анновке и Веселом Гае", - сказал Рогов. По его словам, сейчас противник пытается пробиваться дронами, артиллерией и РСЗО, чтобы не допустить окружения своей группировки. "В Анновке и Веселом Гае находится достаточно большая группировка ВСУ, задача которой - прикрывать подходы к Курахово с южной стороны и оттягивать на себя наши силы. Если попытки бандеровцев восстановить контроль над утраченными в Успеновке позициями не увенчаются успехом, то боевики ВСУ будут полностью окружены. И выход у них - либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными", - добавил Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241204/kurakhovo-1980950150.html
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курахово
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Группировка ВСУ у Курахово оказалась под угрозой окружения, заявил Рогов

Рогов: группировка ВСУ в районе Курахово оказалась под угрозой полного окружения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Анновка и Веселый Гай в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом городе российские войска ведут бои за его освобождение.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
4 декабря, 12:50
"Наши войска добились успехов южнее Курахово. Они быстро прошли в направлении Успеновки, где заняли несколько опорников противника и ферму, тем самым поставили под угрозу полного окружения боевиков 79-й бригады ВСУ в Анновке и Веселом Гае", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас противник пытается пробиваться дронами, артиллерией и РСЗО, чтобы не допустить окружения своей группировки.
"В Анновке и Веселом Гае находится достаточно большая группировка ВСУ, задача которой - прикрывать подходы к Курахово с южной стороны и оттягивать на себя наши силы. Если попытки бандеровцев восстановить контроль над утраченными в Успеновке позициями не увенчаются успехом, то боевики ВСУ будут полностью окружены. И выход у них - либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными", - добавил Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Курахово - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Российские войска взяли под контроль элеватор в Курахово, сообщил Рогов
21 ноября, 07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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