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Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 06.12.2024 (обновлено: 13:08 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/vsu-1987692572.html
Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:22
2024-12-06T13:08
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны.&quot;В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ&quot;, — уточнили в ведомстве.Атаку отразили в период с 7:00 до 12:00.При этом, как сообщало Минобороны утром, ночью российские военные ликвидировали два украинских морских дрона в Черном море.Сегодня движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов, с 5:17 до 10:22 мск.Всего за неделю авиация ЧФ уничтожила восемь украинских безэкипажных катеров.
https://ria.ru/20241205/spectator-1987470889.html
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россия, вооруженные силы украины, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Российская авиация уничтожила шесть катеров ВСУ в акватории Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны.
«

"В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", — уточнили в ведомстве.

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Атаку отразили в период с 7:00 до 12:00.
При этом, как сообщало Минобороны утром, ночью российские военные ликвидировали два украинских морских дрона в Черном море.
Сегодня движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов, с 5:17 до 10:22 мск.
Всего за неделю авиация ЧФ уничтожила восемь украинских безэкипажных катеров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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