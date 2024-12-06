https://ria.ru/20241206/vsu-1987692572.html

Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024

Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:22

2024-12-06T12:22

2024-12-06T13:08

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны."В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", — уточнили в ведомстве.Атаку отразили в период с 7:00 до 12:00.При этом, как сообщало Минобороны утром, ночью российские военные ликвидировали два украинских морских дрона в Черном море.Сегодня движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов, с 5:17 до 10:22 мск.Всего за неделю авиация ЧФ уничтожила восемь украинских безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20241205/spectator-1987470889.html

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россия

черное море

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россия, вооруженные силы украины, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)