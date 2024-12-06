https://ria.ru/20241206/vsu-1987681492.html

ВСУ в спешке стягивают резервы на Кураховское направление

ВСУ в спешке стягивают резервы на Кураховское направление - РИА Новости, 06.12.2024

ВСУ в спешке стягивают резервы на Кураховское направление

Украинские войска из-за натиска российской армии в спешке стягивают резервы на кураховское направление в западную часть ДНР, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:33

2024-12-06T11:33

2024-12-06T11:35

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска из-за натиска российской армии в спешке стягивают резервы на кураховское направление в западную часть ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он заявлял, что российские войска продолжают обхват Курахово с западной и южной части, окружив его с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части. "Киевский режим отдал приказ удерживать Курахово любой ценной, поэтому сейчас туда из-за натиска наших войск и угрозы обвала линии фронта в спешном порядке враг перебрасывает резервы", - сказал Рогов. По его словам, резервы перебрасываются как в сам город Курахово, так и в поселок Великая Новоселка, в восточной части которого закрепились российские войска. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Великая Новоселка находится на стыке ДНР и Запорожской области. Там находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20241205/vs-1987449090.html

https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1983650460.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины