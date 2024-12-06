https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на фронте, чтобы воровать денежную компенсацию, пишет ирландский журналист... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:15
2024-12-06T09:15
2024-12-06T17:20
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на фронте, чтобы воровать денежную компенсацию, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя. <…> Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — утверждает Боуз.Агентство Reuters передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных в ВСУ. Агентство Associated Press сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, назвал Блинкена "редкой мразью", заявив что американским властям плевать на то, что будут гибнуть 18-летние.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987512885.html
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в мире, киев, украина, чей боуз, джо байден, сша, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Чей Боуз, Джо Байден, США, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Боуз утверждает, что командование ВСУ специально бросает тела своих солдат