https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html

"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024

"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на фронте, чтобы воровать денежную компенсацию, пишет ирландский журналист... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:15

2024-12-06T09:15

2024-12-06T17:20

в мире

киев

украина

чей боуз

джо байден

сша

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на фронте, чтобы воровать денежную компенсацию, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя. <…> Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — утверждает Боуз.Агентство Reuters передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных в ВСУ. Агентство Associated Press сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, назвал Блинкена "редкой мразью", заявив что американским властям плевать на то, что будут гибнуть 18-летние.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987512885.html

киев

украина

сша

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