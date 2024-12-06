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ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ
Мобильные группы БПЛА Вооруженных сил России успешно выслеживают и уничтожают переброшенные на запорожское направление опытные группы БПЛА украинских боевиков,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:51
2024-12-06T22:51
2024-12-06T22:51
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ТОКМАК (Запорожская область), 6 дек - РИА Новости. Мобильные группы БПЛА Вооруженных сил России успешно выслеживают и уничтожают переброшенные на запорожское направление опытные группы БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Белый". "Белый" пояснил, что противник усилил опытными специалистами в области БПЛА участок линии соприкосновения в Запорожской области - от населенного пункта Работино до населенного пункта Жеребянки. Ранее власти региона и оперативные службы заявляли об активности ударных беспилотников ВСУ в населенных пунктах в этом районе области. "Мы все равно даем им отпор, обнаруживаем, уничтожаем артиллерией, самостоятельно сбросы совершаем. Также наши расчеты FPV показывают себя достаточно хорошо в данной работе", - рассказал старший расчета БПЛА с позывным "Белый".
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html
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россия, запорожская область, работино, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область украинские БПЛА