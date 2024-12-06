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ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/vs-1987833539.html
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ
Мобильные группы БПЛА Вооруженных сил России успешно выслеживают и уничтожают переброшенные на запорожское направление опытные группы БПЛА украинских боевиков,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:51
2024-12-06T22:51
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
работино
вооруженные силы украины
украина
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ТОКМАК (Запорожская область), 6 дек - РИА Новости. Мобильные группы БПЛА Вооруженных сил России успешно выслеживают и уничтожают переброшенные на запорожское направление опытные группы БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Белый". "Белый" пояснил, что противник усилил опытными специалистами в области БПЛА участок линии соприкосновения в Запорожской области - от населенного пункта Работино до населенного пункта Жеребянки. Ранее власти региона и оперативные службы заявляли об активности ударных беспилотников ВСУ в населенных пунктах в этом районе области. "Мы все равно даем им отпор, обнаруживаем, уничтожаем артиллерией, самостоятельно сбросы совершаем. Также наши расчеты FPV показывают себя достаточно хорошо в данной работе", - рассказал старший расчета БПЛА с позывным "Белый".
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html
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россия, запорожская область, работино, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область дроны ВСУ

ВС России уничтожают переброшенные в Запорожскую область украинские БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский боец в зоне СВО
Российский боец в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский боец в зоне СВО. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 6 дек - РИА Новости. Мобильные группы БПЛА Вооруженных сил России успешно выслеживают и уничтожают переброшенные на запорожское направление опытные группы БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Белый".
"Белый" пояснил, что противник усилил опытными специалистами в области БПЛА участок линии соприкосновения в Запорожской области - от населенного пункта Работино до населенного пункта Жеребянки. Ранее власти региона и оперативные службы заявляли об активности ударных беспилотников ВСУ в населенных пунктах в этом районе области.
"Мы все равно даем им отпор, обнаруживаем, уничтожаем артиллерией, самостоятельно сбросы совершаем. Также наши расчеты FPV показывают себя достаточно хорошо в данной работе", - рассказал старший расчета БПЛА с позывным "Белый".
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