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Telegraph: Британия обсудила с Кипром и Гибралтаром якобы российскую угрозу - РИА Новости, 06.12.2024
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00:28 06.12.2024
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Telegraph: Британия обсудила с Кипром и Гибралтаром якобы российскую угрозу
Telegraph: Британия обсудила с Кипром и Гибралтаром якобы российскую угрозу - РИА Новости, 06.12.2024
Telegraph: Британия обсудила с Кипром и Гибралтаром якобы российскую угрозу
Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании провели экстренные переговоры с официальными лицами Кипра и Гибралтара о якобы существующей РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:28
2024-12-06T00:28
в мире
россия
кипр
великобритания
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании провели экстренные переговоры с официальными лицами Кипра и Гибралтара о якобы существующей российской угрозе британским базам на этих территориях, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники. "Было проведено несколько довольно важных встреч по поводу пересмотра уровня угрозы для британских баз на Кипре и в Гибралтаре", - заявил источник, знакомый с ходом обсуждений. Предполагается, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о необходимости введения каких-либо новых оборонительных мер в свете угрозы со стороны России. Источники в правительстве подтвердили, что обсуждения проходили в последние недели, но отметили, что пересмотр мер безопасности является "стандартной практикой". Они добавили, что ни на территории Великобритании, ни на военных базах за рубежом изменений в "общую систему безопасности" пока не вносилось. Текущий уровень угрозы для военных баз Англии на Кипре и Гибралтаре - "существенный", то есть нападение "вероятно". Этот уровень находится в середине пяти возможных уровней угрозы, которые варьируются от "низкого" до "критического", отмечает газета. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. Две недели назад президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Он заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих своё оружие против нее.
https://ria.ru/20241120/udar-1984909771.html
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в мире, россия, кипр, великобритания, владимир путин, гибралтар
В мире, Россия, Кипр, Великобритания, Владимир Путин, Гибралтар
Telegraph: Британия обсудила с Кипром и Гибралтаром якобы российскую угрозу

Telegraph: власти Британии обсудили с Кипром и Гибралтаром якобы угрозу России

© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаг Гибралтара и Великобритании
Флаг Гибралтара и Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании провели экстренные переговоры с официальными лицами Кипра и Гибралтара о якобы существующей российской угрозе британским базам на этих территориях, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.
"Было проведено несколько довольно важных встреч по поводу пересмотра уровня угрозы для британских баз на Кипре и в Гибралтаре", - заявил источник, знакомый с ходом обсуждений.
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Предполагается, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о необходимости введения каких-либо новых оборонительных мер в свете угрозы со стороны России.
Источники в правительстве подтвердили, что обсуждения проходили в последние недели, но отметили, что пересмотр мер безопасности является "стандартной практикой". Они добавили, что ни на территории Великобритании, ни на военных базах за рубежом изменений в "общую систему безопасности" пока не вносилось.
Текущий уровень угрозы для военных баз Англии на Кипре и Гибралтаре - "существенный", то есть нападение "вероятно". Этот уровень находится в середине пяти возможных уровней угрозы, которые варьируются от "низкого" до "критического", отмечает газета.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ.
Две недели назад президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Он заявил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих своё оружие против нее.
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