https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:36
2024-12-06T09:36
2024-12-06T10:44
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны. Для поражения цели использовались три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по расположению боевиков в населенном пункте Правдовка в ДНР. В ролике продолжительностью в семь секунд один за другим раздаются три мощных взрыва.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в ДНР
Воздушно-космические силы РФ ударом тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями планирования уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео
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россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
Минобороны: ВКС уничтожили пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в ДНР