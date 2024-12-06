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ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 06.12.2024 (обновлено: 10:44 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:36
2024-12-06T10:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны. Для поражения цели использовались три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по расположению боевиков в населенном пункте Правдовка в ДНР. В ролике продолжительностью в семь секунд один за другим раздаются три мощных взрыва.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в ДНР
Воздушно-космические силы РФ ударом тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями планирования уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео
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россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР

Минобороны: ВКС уничтожили пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в ДНР

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны.
Для поражения цели использовались три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по расположению боевиков в населенном пункте Правдовка в ДНР.
В ролике продолжительностью в семь секунд один за другим раздаются три мощных взрыва.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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