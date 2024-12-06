https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html

ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР

ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:36

2024-12-06T09:36

2024-12-06T10:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в ДНР, сообщило Минобороны. Для поражения цели использовались три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по расположению боевиков в населенном пункте Правдовка в ДНР. В ролике продолжительностью в семь секунд один за другим раздаются три мощных взрыва.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1972956153.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Удар авиабомбами ФАБ-250 по пункту временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в ДНР Воздушно-космические силы РФ ударом тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями планирования уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео 2024-12-06T09:36 true PT0M07S

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россия, украина, донецкая народная республика