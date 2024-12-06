https://ria.ru/20241206/viza-1987680966.html

Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза

Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза - РИА Новости, 06.12.2024

Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза

Больше 10 стран дополнят список 55 государств, которым доступна электронная виза в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:32

2024-12-06T11:32

2024-12-06T11:32

новости - туризм

россия

китай

индия

никита кондратьев

майя ломидзе

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Больше 10 стран дополнят список 55 государств, которым доступна электронная виза в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Прежде всего, МИД сейчас работает над расширением списка стран по электронной визе… больше 10 стран будет", - сказал Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". Накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках форума сообщила, что российские власти планируют увеличить продолжительность пребывания иностранцев в России по электронной визе. Россия с 1 августа 2023 года запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.

https://ria.ru/20241205/zaharova-1987568969.html

https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

россия

китай

индия

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новости - туризм, россия, китай, индия, никита кондратьев, майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)