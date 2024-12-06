https://ria.ru/20241206/viza-1987680966.html
Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза
Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза - РИА Новости, 06.12.2024
Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза
Больше 10 стран дополнят список 55 государств, которым доступна электронная виза в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:32
2024-12-06T11:32
2024-12-06T11:32
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россия
китай
индия
никита кондратьев
майя ломидзе
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Больше 10 стран дополнят список 55 государств, которым доступна электронная виза в Россию, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Прежде всего, МИД сейчас работает над расширением списка стран по электронной визе… больше 10 стран будет", - сказал Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". Накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках форума сообщила, что российские власти планируют увеличить продолжительность пребывания иностранцев в России по электронной визе. Россия с 1 августа 2023 года запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
https://ria.ru/20241205/zaharova-1987568969.html
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новости - туризм, россия, китай, индия, никита кондратьев, майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)
Новости - Туризм, Россия, Китай, Индия, Никита Кондратьев, Майя Ломидзе, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Россия расширит список стран, которым доступна электронная виза
МЭР: еще десять стран получат доступ к электронной визе в Россию