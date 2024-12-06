https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html

"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе

"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе - РИА Новости, 06.12.2024

"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе

Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:17

2024-12-06T10:17

2024-12-06T17:22

в мире

демократическая республика конго

здоровье - общество

анча баранова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью "Ленте.ру"."У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико", — рассказала биолог.По словам профессора Барановой, этот опасный вирус привел к смерти 143 человек в одном из бедных районов ДР Конго и пока неизвестно, старый он или новый.В среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго.В ВОЗ заявляли, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями республики работает над изучением болезни.

https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html

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в мире, демократическая республика конго, здоровье - общество, анча баранова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оон, воз