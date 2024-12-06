https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе - РИА Новости, 06.12.2024
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:17
2024-12-06T10:17
2024-12-06T17:22
в мире
демократическая республика конго
здоровье - общество
анча баранова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оон
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью "Ленте.ру"."У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико", — рассказала биолог.По словам профессора Барановой, этот опасный вирус привел к смерти 143 человек в одном из бедных районов ДР Конго и пока неизвестно, старый он или новый.В среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго.В ВОЗ заявляли, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями республики работает над изучением болезни.
https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html
демократическая республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, демократическая республика конго, здоровье - общество, анча баранова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оон, воз
В мире, Демократическая Республика Конго, Здоровье - Общество, Анча Баранова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ООН, ВОЗ
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
Профессор Баранова сообщила о неизвестном вирусе, вызывающем кровоизлияния