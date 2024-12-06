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"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе - РИА Новости, 06.12.2024
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10:17 06.12.2024 (обновлено: 17:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе - РИА Новости, 06.12.2024
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:17
2024-12-06T17:22
в мире
демократическая республика конго
здоровье - общество
анча баранова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оон
воз
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью "Ленте.ру"."У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико", — рассказала биолог.По словам профессора Барановой, этот опасный вирус привел к смерти 143 человек в одном из бедных районов ДР Конго и пока неизвестно, старый он или новый.В среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго.В ВОЗ заявляли, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями республики работает над изучением болезни.
https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html
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в мире, демократическая республика конго, здоровье - общество, анча баранова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оон, воз
В мире, Демократическая Республика Конго, Здоровье - Общество, Анча Баранова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ООН, ВОЗ
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе

Профессор Баранова сообщила о неизвестном вирусе, вызывающем кровоизлияния

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Неизвестный вирус в Демократической Республике Конго за две недели погубил 143 человека, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью "Ленте.ру".
«
"У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико", — рассказала биолог.
По словам профессора Барановой, этот опасный вирус привел к смерти 143 человек в одном из бедных районов ДР Конго и пока неизвестно, старый он или новый.
В среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго.
В ВОЗ заявляли, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями республики работает над изучением болезни.
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В миреДемократическая Республика КонгоЗдоровье - ОбществоАнча БарановаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ООНВОЗ
 
 
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