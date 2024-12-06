https://ria.ru/20241206/vebrf-1987590280.html

Индекс ВЭБ.РФ: города активно модернизируют учреждения культуры

Индекс ВЭБ.РФ: города активно модернизируют учреждения культуры - РИА Новости, 06.12.2024

Индекс ВЭБ.РФ: города активно модернизируют учреждения культуры

Возможности культурного досуга и отдыха расширяются в большинстве российских городов, лидерами роста в этой группе показателей выступают Егорьевск, Краснодар,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:00

2024-12-06T09:00

2024-12-06T09:26

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Возможности культурного досуга и отдыха расширяются в большинстве российских городов, лидерами роста в этой группе показателей выступают Егорьевск, Краснодар, Сочи, Калининград и Омск, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра ГЧП Андрей Самохин по итогам обновления данных Индекса качества жизни ВЭБ.РФ.Он отметил, что в целом рост поставок современного оборудования в учреждения культуры в 2024 году составил в среднем 20% к показателям 2023 года.В учреждениях культуры также активно идут ремонтно-реставрационные работы. Так, по данным Индекса ВЭБ.РФ, существенное сокращение числа объектов культуры в аварийном состоянии продемонстрировали Сочи, Кострома, Нижний Новгород, Якутск и Симферополь. Позитивные изменения отмечают и горожане — оценки музеев, кинотеатров, галерей, театров, филармоний и других учреждений культуры из агрегаторов в среднем выросли более чем на 7%, наибольший рост (на уровне 17–20%) показали Нальчик, Дербент, Ухта и Черкесск."Города активно инвестируют в развитие культуры. Это активное участие в федеральных программах, региональные и местные инициативы, реализация проектов с частными инвесторами, в том числе через ГЧП. Показательно, что доля частных вложений в таких проектах довольно высока — более 70%", — приводятся в сообщении ВЭБ.РФ слова Самохина.По данным Наццентра ГЧП (входит в Группу ВЭБ), в сфере культуры и досуга в России реализуется 27 проектов ГЧП, частные инвестиции в них превышают 38,5 миллиардов рублей.Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база по качеству жизни, размещенная на портале Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц.Наццентр ГЧП взаимодействует с субъектами и городами России, проводит обучение проектных команд. Центр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Обновление данных в системе Индекса ВЭБ.РФ по итогам 2024 года ожидается в течение ближайших трех недель.

https://ria.ru/20241205/veb-1987505347.html

https://ria.ru/20241126/vebrf-1985811460.html

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вэб.рф (вэб), города, россия, сочи, егорьевск, краснодар, калининград, омск, нальчик, ухта, черкесск