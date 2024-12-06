В Раде рассказали, сколько мужчин покинули Украину с начала СВО
Депутат Рады Скороход: около 1,2 млн украинцев нелегально выехали из страны
© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что около 1,2 миллиона украинских мужчин нелегально выехали из страны.
"У нас куча мужчин, в среднем, насколько мы понимаем, у нас нелегально выехало за рубеж 1,2 миллиона", - приводит комментарий Скороход украинское издание "Страна.ua".
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По ее мнению, этими гражданами в том числе будет заниматься недавно созданное на Украине министерство единства, целью которого будет учет голосов находящихся за границей украинцев на будущих выборах.
"У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. А их нужно подсчитать, понять, кто, где находится, и как-то соорганизовать. Вы же не знаете, сколько находится четко в Польше, и как они распределены по регионам. А это политически играет роль. Я думаю, что потом будут вестись переговоры, как же это провести там", - добавила Скороход.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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