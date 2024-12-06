Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987741912.html
В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ
В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:27
2024-12-06T15:27
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
рустем умеров
вооруженные силы украины
укроборонпром
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин производства концерна "Укроборонпром", которые ранее были переданы ВСУ. В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра. "Министр стратегических отраслей промышленности (Герман - ред. ) Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Оказывается, все хорошо! При этом почему-то отзывается партия в 150 тысяч мин... Это уже просто дикий цинизм", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, депутаты от президентской партии "Слуга народа" распространяют тезис, что в неисправности мин "виновата погода". В минобороны Украины ранее заявляли, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов. Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе министра Рустема Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987543820.html
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987512885.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Укроборонпром, Верховная Рада Украины
В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ

Депутат Рады Гончаренко заявил об изъятии партии переданных ВСУ бракованных мин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин производства концерна "Укроборонпром", которые ранее были переданы ВСУ.
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского
5 декабря, 15:31
"Министр стратегических отраслей промышленности (Герман - ред. ) Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Оказывается, все хорошо! При этом почему-то отзывается партия в 150 тысяч мин... Это уже просто дикий цинизм", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, депутаты от президентской партии "Слуга народа" распространяют тезис, что в неисправности мин "виновата погода".
Артиллерист бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области
Вчера, 14:08
В минобороны Украины ранее заявляли, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов.
Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе министра Рустема Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Раде рассказали, к чему готовится глава Минобороны
5 декабря, 14:07
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУкроборонпромВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала