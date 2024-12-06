https://ria.ru/20241206/ukraina-1987741912.html

В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ

В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024

В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:27

2024-12-06T15:27

2024-12-06T15:27

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рустем умеров

вооруженные силы украины

укроборонпром

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин производства концерна "Укроборонпром", которые ранее были переданы ВСУ. В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра. "Министр стратегических отраслей промышленности (Герман - ред. ) Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Оказывается, все хорошо! При этом почему-то отзывается партия в 150 тысяч мин... Это уже просто дикий цинизм", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, депутаты от президентской партии "Слуга народа" распространяют тезис, что в неисправности мин "виновата погода". В минобороны Украины ранее заявляли, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов. Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе министра Рустема Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987543820.html

https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987716758.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром, верховная рада украины