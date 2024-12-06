В Раде заявили об изъятии партии бракованных мин, ранее переданных ВСУ
Депутат Рады Гончаренко заявил об изъятии партии переданных ВСУ бракованных мин
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин производства концерна "Укроборонпром", которые ранее были переданы ВСУ.
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
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"Министр стратегических отраслей промышленности (Герман - ред. ) Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Оказывается, все хорошо! При этом почему-то отзывается партия в 150 тысяч мин... Это уже просто дикий цинизм", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, депутаты от президентской партии "Слуга народа" распространяют тезис, что в неисправности мин "виновата погода".
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В минобороны Украины ранее заявляли, что причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов.
Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе министра Рустема Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.
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