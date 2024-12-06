https://ria.ru/20241206/ukraina-1987737934.html
Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин
Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин
Страны Запада намеренно обостряют напряженность на Украине, именно они довели до сегодняшней трагедии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:13
2024-12-06T15:13
2024-12-06T15:25
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украина
владимир путин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Страны Запада намеренно обостряют напряженность на Украине, именно они довели до сегодняшней трагедии, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании СГ."Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в европейском регионе, в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию", - сказал он на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.Он добавил, что безответственная политика Запада на Украине подталкивает мир на грань глобального конфликта."Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе - в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.Ранее президент России прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
https://ria.ru/20241206/germaniya-1987723206.html
https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Путин
Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин
Путин: политика Запада на Украине подталкивает мир к глобальному конфликту