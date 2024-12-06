https://ria.ru/20241206/ukraina-1987737934.html

Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин

Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024

Запад намеренно обостряет напряженность на Украине, заявил Путин

Страны Запада намеренно обостряют напряженность на Украине, именно они довели до сегодняшней трагедии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:13

2024-12-06T15:13

2024-12-06T15:25

в мире

украина

владимир путин

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Страны Запада намеренно обостряют напряженность на Украине, именно они довели до сегодняшней трагедии, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании СГ."Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в европейском регионе, в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию", - сказал он на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.Он добавил, что безответственная политика Запада на Украине подталкивает мир на грань глобального конфликта."Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе - в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.Ранее президент России прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.

https://ria.ru/20241206/germaniya-1987723206.html

https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир путин