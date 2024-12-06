https://ria.ru/20241206/ukraina-1987693698.html

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 06.12.2024

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в пятницу на Украине из-за повреждения инфраструктуры, сообщило министерство энергетики страны в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:27

2024-12-06T12:27

2024-12-06T12:27

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в пятницу на Украине из-за повреждения инфраструктуры, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Вследствие обстрелов сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Следите в течение дня за изменениями", - говорится в сообщении министерства. В министерстве утонили, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд . Из-за нехватки электроэнергии в течении суток прогнозируется ее импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 14 511 МВт.ч. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.

https://ria.ru/20241206/ukraina-1987639727.html

https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, словакия, денис шмыгаль