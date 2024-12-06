https://ria.ru/20241206/ukraina-1987693698.html
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 06.12.2024
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в пятницу на Украине из-за повреждения инфраструктуры, сообщило министерство энергетики страны в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:27
2024-12-06T12:27
2024-12-06T12:27
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в пятницу на Украине из-за повреждения инфраструктуры, сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Вследствие обстрелов сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Следите в течение дня за изменениями", - говорится в сообщении министерства. В министерстве утонили, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд . Из-за нехватки электроэнергии в течении суток прогнозируется ее импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 14 511 МВт.ч. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987639727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, польша, словакия, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Словакия, Денис Шмыгаль
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
На Украине временно ввели графики почасовых отключений электроэнергии