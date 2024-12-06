Рейтинг@Mail.ru
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 06.12.2024 (обновлено: 16:58 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987693074.html
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц - РИА Новости, 06.12.2024
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц
На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:25
2024-12-06T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987767704_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_13400706ef552feac72f57be8a067272.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале."Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны", - написал он.Парламентарий пояснил, что акция критикует отсутствие воли у Владимира Зеленского для проведения демобилизации на Украине и установления стандартов службы.Агентство Reuters передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных в ВСУ. Агентство Associated Press сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, назвал Блинкена "редкой мразью", заявив что американским властям плевать на то, что будут гибнуть 18-летние.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240226/kiev-1929492870.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987767704_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_14f8ea73455429c7601bc52ad9f00c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц

Депутат Рады Гончаренко запустил продажу президентских яиц ко дню ВСУ

© Фото : соцсетиЛимитированная партия куриных яиц под названием "Президентские" на Украине
Лимитированная партия куриных яиц под названием Президентские на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : соцсети
Лимитированная партия куриных яиц под названием "Президентские" на Украине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
"Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны", - написал он.
Парламентарий пояснил, что акция критикует отсутствие воли у Владимира Зеленского для проведения демобилизации на Украине и установления стандартов службы.
Агентство Reuters передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных в ВСУ. Агентство Associated Press сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, назвал Блинкена "редкой мразью", заявив что американским властям плевать на то, что будут гибнуть 18-летние.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР
26 февраля, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала