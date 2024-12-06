https://ria.ru/20241206/ukraina-1987693074.html
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц - РИА Новости, 06.12.2024
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц
На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:25
2024-12-06T12:25
2024-12-06T16:58
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале."Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны", - написал он.Парламентарий пояснил, что акция критикует отсутствие воли у Владимира Зеленского для проведения демобилизации на Украине и установления стандартов службы.Агентство Reuters передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных в ВСУ. Агентство Associated Press сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, назвал Блинкена "редкой мразью", заявив что американским властям плевать на то, что будут гибнуть 18-летние.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240226/kiev-1929492870.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц
Депутат Рады Гончаренко запустил продажу президентских яиц ко дню ВСУ