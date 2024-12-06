https://ria.ru/20241206/ukraina-1987693074.html

На Украине объявили о продаже "президентских" яиц

На Украине объявили о продаже "президентских" яиц - РИА Новости, 06.12.2024

На Украине объявили о продаже "президентских" яиц

На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:25

2024-12-06T12:25

2024-12-06T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987767704_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_13400706ef552feac72f57be8a067272.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине началась продажа лимитированной партии куриных яиц под названием "Президентские", приуроченная ко дню Вооруженных сил Украины, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале."Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны", - написал он.Парламентарий пояснил, что акция критикует отсутствие воли у Владимира Зеленского для проведения демобилизации на Украине и установления стандартов службы.Агентство Reuters передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных в ВСУ. Агентство Associated Press сообщало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя требования администрации президента США Джо Байдена к Киеву снизить возраст мобилизации, назвал Блинкена "редкой мразью", заявив что американским властям плевать на то, что будут гибнуть 18-летние.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240226/kiev-1929492870.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский