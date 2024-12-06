Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ
Специализированные военные ВСУ дезертируют из-за того, что их бросают в пехоту
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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"Украинские командиры все чаще отправляют специализированных военных, таких как операторы ПВО, на передовую в качестве пехоты. <...> Это еще одна причина уйти", — указано в материале.
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Как рассказал Блумберг один из украинских военных, подобная ситуация случилась с его сослуживцем, квалифицированным артиллеристом, которого перевели в пехоту якобы на месяц.
"Узнав, что его новое положение стало постоянным без его ведома, артиллерист ушел в самоволку", — отметило агентство.
Британская газета Financial Times ранее писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024-го выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них возбудили 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
Юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев ранее сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировали свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.