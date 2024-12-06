Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 06.12.2024 (обновлено: 19:14 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987685148.html
Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ
Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ
Специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:50
2024-12-06T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на линию фронта, сообщило агентство Блумберг. "Украинские командиры все чаще отправляют специализированных военных, таких как операторы ПВО, на передовую в качестве пехоты. &lt;...&gt; Это еще одна причина уйти", — указано в материале. Как рассказал Блумберг один из украинских военных, подобная ситуация случилась с его сослуживцем, квалифицированным артиллеристом, которого перевели в пехоту якобы на месяц. "Узнав, что его новое положение стало постоянным без его ведома, артиллерист ушел в самоволку", — отметило агентство. Британская газета Financial Times ранее писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024-го выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них возбудили 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев ранее сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировали свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20241029/rada-1980807378.html
https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html
https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ

Специализированные военные ВСУ дезертируют из-за того, что их бросают в пехоту

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на линию фронта, сообщило агентство Блумберг.
«
"Украинские командиры все чаще отправляют специализированных военных, таких как операторы ПВО, на передовую в качестве пехоты. <...> Это еще одна причина уйти", — указано в материале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Раде назвали число дезертиров из ВСУ
29 октября, 23:26
Как рассказал Блумберг один из украинских военных, подобная ситуация случилась с его сослуживцем, квалифицированным артиллеристом, которого перевели в пехоту якобы на месяц.
"Узнав, что его новое положение стало постоянным без его ведома, артиллерист ушел в самоволку", — отметило агентство.
Британская газета Financial Times ранее писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024-го выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них возбудили 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС
Вчера, 11:53
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
Юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев ранее сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировали свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами
18 ноября, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала