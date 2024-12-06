Европейский министр проговорился о реальном положении Украины
Министр обороны Нидерландов признал, что Украина проигрывает войну
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украина проигрывает войну и находится в бедственном положении перед предполагаемыми переговорами с Россией. Такое мнение высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает голландское издание Trouw.
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"Россия имеет преимущество <…>. Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну", — признался он во время дебатов по оборонному бюджету в Палате представителей Нидерландов.
Как считает Брекельманс, результаты выборов президента в США ухудшили ситуацию для Киева из-за всем позиции Дональда Трампа.
"Мы имеем дело с результатами выборов [в США], которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", — пожаловался министр.
По мнению Брекельманса, мирные переговоры сейчас не выгодны Киеву, так как украинское руководство будет вынуждено пойти на территориальные уступки из-за более слабой позиции.
"Риск заключается в том, что Украине придется пойти на серьезные уступки, поскольку ей придется вести переговоры с позиции слабости", — приводятся в материале его слова.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Ранее агентство Reuters сообщило, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
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По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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