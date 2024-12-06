https://ria.ru/20241206/uk-1987677616.html

В УК внесли поправку об оказании иностранцем помощи противнику России

В УК внесли поправку об оказании иностранцем помощи противнику России - РИА Новости, 06.12.2024

В УК внесли поправку об оказании иностранцем помощи противнику России

Оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:16

2024-12-06T11:16

2024-12-06T11:30

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет, следует из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству.Поправками вводится новая статья 276.1 в Уголовный кодекс России, которой определяется ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html

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россия, госдума рф