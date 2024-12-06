https://ria.ru/20241206/ufa-1987690882.html
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой - РИА Новости, 06.12.2024
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой
Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:17
2024-12-06T12:17
2024-12-06T12:18
происшествия
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по региону. Ранее ведомство проинформировало, что в социальных медиа была опубликована информация о совершении работниками школы и детского сада в одном из сел Гафурийского района противоправных действий в отношении учащихся и воспитанников. В местных пабликах в соцсетях пользователи утверждали, что детей в саду и школе в селе Табынское унижают и бьют. "В СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой
В Уфе возбудили дело после сообщений об избиении детей сотрудниками детсада