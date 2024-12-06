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СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой - РИА Новости, 06.12.2024
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12:17 06.12.2024 (обновлено: 12:18 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ufa-1987690882.html
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой - РИА Новости, 06.12.2024
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой
Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:17
2024-12-06T12:18
происшествия
россия
уфа
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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по региону. Ранее ведомство проинформировало, что в социальных медиа была опубликована информация о совершении работниками школы и детского сада в одном из сел Гафурийского района противоправных действий в отношении учащихся и воспитанников. В местных пабликах в соцсетях пользователи утверждали, что детей в саду и школе в селе Табынское унижают и бьют. "В СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html
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происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой

В Уфе возбудили дело после сообщений об избиении детей сотрудниками детсада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по региону.
Ранее ведомство проинформировало, что в социальных медиа была опубликована информация о совершении работниками школы и детского сада в одном из сел Гафурийского района противоправных действий в отношении учащихся и воспитанников. В местных пабликах в соцсетях пользователи утверждали, что детей в саду и школе в селе Табынское унижают и бьют.
"В СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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