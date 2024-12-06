https://ria.ru/20241206/ufa-1987690882.html

СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой

СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой - РИА Новости, 06.12.2024

СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой

Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:17

2024-12-06T12:17

2024-12-06T12:18

происшествия

россия

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по региону. Ранее ведомство проинформировало, что в социальных медиа была опубликована информация о совершении работниками школы и детского сада в одном из сел Гафурийского района противоправных действий в отношении учащихся и воспитанников. В местных пабликах в соцсетях пользователи утверждали, что детей в саду и школе в селе Табынское унижают и бьют. "В СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)