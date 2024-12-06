https://ria.ru/20241206/udary-1987697406.html

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине - РИА Новости, 06.12.2024

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине

Российские Вооруженные Силы нанесли за неделю шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, сборке... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:37

2024-12-06T12:37

2024-12-06T14:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987716436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de6a91f56126eae57e987b8fc1e43631.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли за неделю шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, сборке беспилотников и местам дислокации ВСУ, иностранных инструкторов и наёмников, сообщили в Минобороны РФ."С 30-го ноября по 6-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20241206/pistorius-1987640492.html

https://ria.ru/20241205/pentagon-1987621255.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар дронами по пункту управления беспилотниками ВСУ в ДНР Удар двумя дронами нанесен по пункту управления беспилотниками ВСУ в районе Новоочеретоватого в ДНР, сообщили в Минобороны России, показав кадры. Первый FPV-дрон поразил разбегающихся украинских боевиков-операторов БПЛА, а вторым ударом был уничтожен пикап с оборудованием. 2024-12-06T12:37 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность