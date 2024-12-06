https://ria.ru/20241206/udary-1987697406.html
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине
Российские Вооруженные Силы нанесли за неделю шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, сборке... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:37
2024-12-06T12:37
2024-12-06T14:21
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли за неделю шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, сборке беспилотников и местам дислокации ВСУ, иностранных инструкторов и наёмников, сообщили в Минобороны РФ."С 30-го ноября по 6-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20241206/pistorius-1987640492.html
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Удар дронами по пункту управления беспилотниками ВСУ в ДНР
Удар двумя дронами нанесен по пункту управления беспилотниками ВСУ в районе Новоочеретоватого в ДНР, сообщили в Минобороны России, показав кадры. Первый FPV-дрон поразил разбегающихся украинских боевиков-операторов БПЛА, а вторым ударом был уничтожен пикап с оборудованием.
2024-12-06T12:37
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине
Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине