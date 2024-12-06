https://ria.ru/20241206/tyao-1987724047.html

Размещенное в Белоруссии российское ТЯО направлено на сдерживание агрессии

Размещенное в Белоруссии российское ТЯО направлено на сдерживание агрессии - РИА Новости, 06.12.2024

Размещенное в Белоруссии российское ТЯО направлено на сдерживание агрессии

Размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие нацелено не на угрозу соседним странам, а на сдерживание их агрессивных намерений, заявил... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:35

2024-12-06T14:35

2024-12-06T14:35

белоруссия

минск

россия

александр вольфович

евросоюз

нато

в мире

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие нацелено не на угрозу соседним странам, а на сдерживание их агрессивных намерений, заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович. "Российское тактическое ядерное оружие, которое было по просьбе Беларуси размещено на белорусской территории, нацелено не на угрозу применения против соседних стран, а для сдерживания агрессивных намерений", - сказал Вольфович журналистам в пятницу в Минске. Он обратил внимание, что соседние страны ЕС активно милитаризируются, на их территории модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность военных учений, в том числе учений НАТО, увеличиваются группировки военных у границ с Белоруссией, наблюдаются постоянные полеты разведывательной авиации вдоль белорусских границ. Вольфович подчеркнул, что Белоруссия в отличие от своих западных соседей "не делает ставку на милитаризацию страны, а нацелена на социально-экономическое развитие". "Это не Беларусь и Россия провоцируют западные страны, это Запад провоцирует нас на ответные меры", - подчеркнул госсекретарь совбеза республики.

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635034.html

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белоруссия, минск, россия, александр вольфович, евросоюз, нато, в мире