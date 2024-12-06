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Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество - РИА Новости, 06.12.2024
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Тульская область
 
21:23 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/tula-1987827507.html
Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество
Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество - РИА Новости, 06.12.2024
Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с председателем Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым, где обсудили сотрудничество,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:23
2024-12-06T21:23
тульская область
экономика
тульская область
дмитрий миляев
альфа-банк
олег сысуев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с председателем Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым, где обсудили сотрудничество, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и Альфа-Банком было подписано в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Миляев поблагодарил Сысуева за эффективное взаимодействие с правительством Тульской области. "Правительство Тульской области заинтересовано в сотрудничестве с Альфа-Банком для создания комфортного бизнес-климата, развития финансовых инструментов и повышения финансовой грамотности участников рынка. Мы всецело поддерживаем реализацию новых инвестиционных проектов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию нашего региона. Уверен, сегодняшняя встреча позволит укрепить наше взаимодействие", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Миляева. Отмечается, что участники встречи обсудили развитие промышленного комплекса, техническое оснащение и модернизацию предприятий, реализацию приоритетных проектов и программ в сфере государственно-частного партнерства в ЖКХ и создание цифровых социально значимых сервисов для жителей Тульской области.
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экономика, тульская область, дмитрий миляев, альфа-банк, олег сысуев
Тульская область, Экономика, Тульская область, Дмитрий Миляев, Альфа-банк, Олег Сысуев
Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество

Миляев и Сысуев обсудили сотрудничество Тульской области и Альфа-Банка

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с председателем Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым, где обсудили сотрудничество, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и Альфа-Банком было подписано в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме.
Миляев поблагодарил Сысуева за эффективное взаимодействие с правительством Тульской области.
«
"Правительство Тульской области заинтересовано в сотрудничестве с Альфа-Банком для создания комфортного бизнес-климата, развития финансовых инструментов и повышения финансовой грамотности участников рынка. Мы всецело поддерживаем реализацию новых инвестиционных проектов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию нашего региона. Уверен, сегодняшняя встреча позволит укрепить наше взаимодействие", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Миляева.
Отмечается, что участники встречи обсудили развитие промышленного комплекса, техническое оснащение и модернизацию предприятий, реализацию приоритетных проектов и программ в сфере государственно-частного партнерства в ЖКХ и создание цифровых социально значимых сервисов для жителей Тульской области.
 
Тульская областьЭкономикаТульская областьДмитрий МиляевАльфа-банкОлег Сысуев
 
 
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