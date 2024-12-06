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Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество

Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество - РИА Новости, 06.12.2024

Руководство Тульской области и Альфа-Банка обсудили сотрудничество

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с председателем Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым, где обсудили сотрудничество,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:23

2024-12-06T21:23

2024-12-06T21:23

тульская область

экономика

тульская область

дмитрий миляев

альфа-банк

олег сысуев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с председателем Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым, где обсудили сотрудничество, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и Альфа-Банком было подписано в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Миляев поблагодарил Сысуева за эффективное взаимодействие с правительством Тульской области. "Правительство Тульской области заинтересовано в сотрудничестве с Альфа-Банком для создания комфортного бизнес-климата, развития финансовых инструментов и повышения финансовой грамотности участников рынка. Мы всецело поддерживаем реализацию новых инвестиционных проектов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию нашего региона. Уверен, сегодняшняя встреча позволит укрепить наше взаимодействие", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Миляева. Отмечается, что участники встречи обсудили развитие промышленного комплекса, техническое оснащение и модернизацию предприятий, реализацию приоритетных проектов и программ в сфере государственно-частного партнерства в ЖКХ и создание цифровых социально значимых сервисов для жителей Тульской области.

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тульская область, дмитрий миляев, альфа-банк, олег сысуев