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Центр культурного развития построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.12.2024
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Ростовская область
 
12:04 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/tsentr-1987688325.html
Центр культурного развития построят в Ростове-на-Дону
Центр культурного развития построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.12.2024
Центр культурного развития построят в Ростове-на-Дону
Центр культурного развития планируется построить в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам посещения... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:04
2024-12-06T12:04
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Центр культурного развития планируется построить в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам посещения микрорайона рабочей группой, оценившей ход строительства образовательных объектов. Так, строительная готовность школы на улице Платона Кляты, 9, рассчитанной на 1,2 тысячи учащихся, составляет более 85%. Продолжаются кровельные и отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство. Из областного бюджета на оснащение учреждения выделено 234,7 миллиона рублей. Школа на 1,6 тысячи мест, расположенная на улице Дмитрия Петрова, 3, возводится за счет средств инвестора. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные и благоустроительные работы, внутренняя отделка помещений. "Акты ввода в эксплуатацию по этим двум школам планируется подписать в мае 2025 года. 1 сентября новые образовательные организации должны открыться", - уточнил первый замгубернатора области Игорь Гуськов. Помимо реализации "дорожной карты" по строительству образовательных организаций на заседании рабочей группы обсудили перспективы возведения в Суворовском объектов культуры. "На территории жилого района планируется создать центр культурного развития, включающий Дом культуры, библиотеку, художественную и музыкальную школы", - сказано в сообщении. По словам Гуськова, в начале рабочая группа занималась только объектами образования, поскольку именно это направление является наиболее проблемным. В настоящее время работу по возведению школ и детских садов удалось вывести в плановый режим. "На прошлом заседании мы приняли решение подтянуть и культуру. Город сделал сметный расчет, земельный участок отведен, есть инженерные коммуникации. Задача - изготовить проектно-сметную документацию. Как только ПСД будет готова, обязательно окажем содействие городу в строительстве данного объекта", - отметил Гуськов. Этапы и сроки реализации нового проекта планируется обсудить на следующем заседании рабочей группы, которое пройдет в первом квартале 2025 года.
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ростов-на-дону, ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Игорь Гуськов
Центр культурного развития построят в Ростове-на-Дону

Центр культурного развития построят в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Центр культурного развития планируется построить в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области по итогам посещения микрорайона рабочей группой, оценившей ход строительства образовательных объектов.
Так, строительная готовность школы на улице Платона Кляты, 9, рассчитанной на 1,2 тысячи учащихся, составляет более 85%. Продолжаются кровельные и отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство. Из областного бюджета на оснащение учреждения выделено 234,7 миллиона рублей. Школа на 1,6 тысячи мест, расположенная на улице Дмитрия Петрова, 3, возводится за счет средств инвестора. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные и благоустроительные работы, внутренняя отделка помещений.
"Акты ввода в эксплуатацию по этим двум школам планируется подписать в мае 2025 года. 1 сентября новые образовательные организации должны открыться", - уточнил первый замгубернатора области Игорь Гуськов.
Помимо реализации "дорожной карты" по строительству образовательных организаций на заседании рабочей группы обсудили перспективы возведения в Суворовском объектов культуры. "На территории жилого района планируется создать центр культурного развития, включающий Дом культуры, библиотеку, художественную и музыкальную школы", - сказано в сообщении.
По словам Гуськова, в начале рабочая группа занималась только объектами образования, поскольку именно это направление является наиболее проблемным. В настоящее время работу по возведению школ и детских садов удалось вывести в плановый режим. "На прошлом заседании мы приняли решение подтянуть и культуру. Город сделал сметный расчет, земельный участок отведен, есть инженерные коммуникации. Задача - изготовить проектно-сметную документацию. Как только ПСД будет готова, обязательно окажем содействие городу в строительстве данного объекта", - отметил Гуськов.
Этапы и сроки реализации нового проекта планируется обсудить на следующем заседании рабочей группы, которое пройдет в первом квартале 2025 года.
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