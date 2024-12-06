https://ria.ru/20241206/trevoga-1987823766.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2024
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях областях Украины,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:40
2024-12-06T20:40
2024-12-06T20:40
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 20.24 (по мск) воздушную тревогу объявили в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Черкасской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу