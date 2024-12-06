https://ria.ru/20241206/tramp-1987760207.html
Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США
Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США - РИА Новости, 06.12.2024
Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США
Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в стране. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:35
2024-12-06T16:35
2024-12-06T16:35
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в стране. Трамп высказался о выборах в четверг на церемонии награждения "Патриот года" на острове Лонг-Айленд на северо-востоке США. Политик принял награду и призвал "разобраться с выборами" в стране. Трансляция мероприятия велась телеканалом Fox News. "Мы займемся выборами. Мы хотим бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности и проверку гражданства избирателей", - заявил Трамп. Во время выступления Трамп также негативно высказался по поводу недавно введенного закона в Калифорнии, согласно которому власти не могут требовать удостоверение личности у избирателей во время голосования. Трамп пообещал "привести в порядок всю страну" и разобраться с нелегальной миграцией. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, калифорния, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США
Трамп намерен изменить порядок проведения выборов в США