https://ria.ru/20241206/tramp-1987760207.html

Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США

Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США - РИА Новости, 06.12.2024

Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в стране. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:35

2024-12-06T16:35

2024-12-06T16:35

в мире

сша

калифорния

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в стране. Трамп высказался о выборах в четверг на церемонии награждения "Патриот года" на острове Лонг-Айленд на северо-востоке США. Политик принял награду и призвал "разобраться с выборами" в стране. Трансляция мероприятия велась телеканалом Fox News. "Мы займемся выборами. Мы хотим бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности и проверку гражданства избирателей", - заявил Трамп. Во время выступления Трамп также негативно высказался по поводу недавно введенного закона в Калифорнии, согласно которому власти не могут требовать удостоверение личности у избирателей во время голосования. Трамп пообещал "привести в порядок всю страну" и разобраться с нелегальной миграцией. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241206/vybory-1987649733.html

https://ria.ru/20241205/partnerstvo-1987450056.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, калифорния, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc