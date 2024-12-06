https://ria.ru/20241206/tramp-1987745246.html

Трамп уже фактически управляет США, сообщили NBC News

Трамп уже фактически управляет США, сообщили NBC News - РИА Новости, 06.12.2024

Трамп уже фактически управляет США, сообщили NBC News

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп уже фактически управляет страной, вмешиваясь в текущие вопросы внутренней и внешней политики, несмотря на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:38

2024-12-06T15:38

2024-12-06T15:38

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп уже фактически управляет страной, вмешиваясь в текущие вопросы внутренней и внешней политики, несмотря на то, что его инаугурация состоится только через 45 дней, передает NBC News со ссылкой на источники. "На данный момент Трамп уже фактически управляет всем, хотя еще не стал президентом", - приводит телеканал слова одного из бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома времен первого срока Трампа. По данным источника, Трамп считает, что может игнорировать "глупые правила", если это помогает решению реальных проблем. Такой подход, например, заметен в его угрозах Канаде и Мексике ввести высокие тарифы, а также в предупреждении палестинскому движению ХАМАС о "высокой цене", если заложники не будут освобождены до его инаугурации, напомнили NBC. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

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