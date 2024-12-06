Трамп может сократить объем зарубежной помощи, пишет Sun
Трамп может резко сократить финансирование американских проектов за рубежом
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Чиновники Всемирного банка считают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может кардинально сократить финансирование американских проектов в сфере развития за рубежом, сообщает британская газета Sun.
"Чиновники Всемирного банка рассказали замглавы МИД Британии по делам международного развития Аннелизе Доддс, что финансируемые США проекты развития за рубежом могут приостановить работу, поскольку будущий президент сосредоточится на расходах на нужды Америки", - пишет газета.
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Как отмечает Sun, в 2023 году США потратили на гумпомощь для других стран около 63 миллиардов долларов.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.