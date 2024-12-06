Рейтинг@Mail.ru
Трамп может сократить объем зарубежной помощи, пишет Sun - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/tramp-1987705978.html
Трамп может сократить объем зарубежной помощи, пишет Sun
Трамп может сократить объем зарубежной помощи, пишет Sun - РИА Новости, 06.12.2024
Трамп может сократить объем зарубежной помощи, пишет Sun
Чиновники Всемирного банка считают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может кардинально сократить финансирование американских проектов в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:19
2024-12-06T13:19
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
всемирный банк
sun
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Чиновники Всемирного банка считают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может кардинально сократить финансирование американских проектов в сфере развития за рубежом, сообщает британская газета Sun. "Чиновники Всемирного банка рассказали замглавы МИД Британии по делам международного развития Аннелизе Доддс, что финансируемые США проекты развития за рубежом могут приостановить работу, поскольку будущий президент сосредоточится на расходах на нужды Америки", - пишет газета. Как отмечает Sun, в 2023 году США потратили на гумпомощь для других стран около 63 миллиардов долларов. Ранее издание Politico сообщало об опасениях британских чиновников и представителей ООН, что Трамп может попытаться урезать финансирование ООН от США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982236615.html
https://ria.ru/20241206/vybory-1987649733.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, всемирный банк, sun, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Всемирный банк, Sun, ООН
Трамп может сократить объем зарубежной помощи, пишет Sun

Трамп может резко сократить финансирование американских проектов за рубежом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Чиновники Всемирного банка считают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может кардинально сократить финансирование американских проектов в сфере развития за рубежом, сообщает британская газета Sun.
"Чиновники Всемирного банка рассказали замглавы МИД Британии по делам международного развития Аннелизе Доддс, что финансируемые США проекты развития за рубежом могут приостановить работу, поскольку будущий президент сосредоточится на расходах на нужды Америки", - пишет газета.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах
6 ноября, 16:10
Как отмечает Sun, в 2023 году США потратили на гумпомощь для других стран около 63 миллиардов долларов.
Ранее издание Politico сообщало об опасениях британских чиновников и представителей ООН, что Трамп может попытаться урезать финансирование ООН от США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В США рассказали, сколько Маск потратил на победу Трампа
Вчера, 08:43
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВсемирный банкSunООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала