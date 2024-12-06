Рейтинг@Mail.ru
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 06.12.2024 (обновлено: 11:13 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/tramp-1987643112.html
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае - РИА Новости, 06.12.2024
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Китае экс-сенатора Дэвида Пэрдью, который после прошлых выборов критиковал чиновников... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:43
2024-12-06T11:13
в мире
джорджия
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987676420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bebf8e9194a455845037049e9ec0bfea.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Китае экс-сенатора Дэвида Пэрдью, который после прошлых выборов критиковал чиновников Джорджии, где против Трампа возбуждено уголовное дело. "Я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пэрдью принял мое назначение в качестве следующего посла США в Китае", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Пэрдью был сенатором с 2015 по 2021 годы, в 2022 году он не смог выиграть выборы губернатора штата Джорджия. После выборов 2020 года Пэрдью требовал отставки связанных с избирательной системой штата Джорджия чиновников, заявляя о допущенных ошибках. Пэрдью поддержал иск сторонников Трампа, которые пытались добиться отмены результатов выборов в штате. Против Трампа в Джорджии возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на выборы. Трамп также объявил, что назначит Родни Скотта главой погранично-таможенной службы, а Кейлеба Вителло исполняющим обязанности директора службы иммиграционного и таможенного контроля, которая отвечает за депортацию нелегалов.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html
https://ria.ru/20241206/tramp-1987640059.html
джорджия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987676420_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_29fc64c859b0ea0936e07930b78bb6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джорджия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае

Трамп объявил, что назначит экс-сенатора Дэвида Пэрдью послом в Китае

© Getty Images / Megan VarnerДэвид Пэрдью
Дэвид Пэрдью - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Getty Images / Megan Varner
Дэвид Пэрдью. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Китае экс-сенатора Дэвида Пэрдью, который после прошлых выборов критиковал чиновников Джорджии, где против Трампа возбуждено уголовное дело.
"Я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пэрдью принял мое назначение в качестве следующего посла США в Китае", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
4 декабря, 19:19
Пэрдью был сенатором с 2015 по 2021 годы, в 2022 году он не смог выиграть выборы губернатора штата Джорджия. После выборов 2020 года Пэрдью требовал отставки связанных с избирательной системой штата Джорджия чиновников, заявляя о допущенных ошибках. Пэрдью поддержал иск сторонников Трампа, которые пытались добиться отмены результатов выборов в штате. Против Трампа в Джорджии возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на выборы.
Трамп также объявил, что назначит Родни Скотта главой погранично-таможенной службы, а Кейлеба Вителло исполняющим обязанности директора службы иммиграционного и таможенного контроля, которая отвечает за депортацию нелегалов.
Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"
Вчера, 04:02
 
В миреДжорджияСШАКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала