https://ria.ru/20241206/tramp-1987643112.html
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае - РИА Новости, 06.12.2024
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Китае экс-сенатора Дэвида Пэрдью, который после прошлых выборов критиковал чиновников... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:43
2024-12-06T05:43
2024-12-06T11:13
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Китае экс-сенатора Дэвида Пэрдью, который после прошлых выборов критиковал чиновников Джорджии, где против Трампа возбуждено уголовное дело. "Я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пэрдью принял мое назначение в качестве следующего посла США в Китае", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Пэрдью был сенатором с 2015 по 2021 годы, в 2022 году он не смог выиграть выборы губернатора штата Джорджия. После выборов 2020 года Пэрдью требовал отставки связанных с избирательной системой штата Джорджия чиновников, заявляя о допущенных ошибках. Пэрдью поддержал иск сторонников Трампа, которые пытались добиться отмены результатов выборов в штате. Против Трампа в Джорджии возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на выборы. Трамп также объявил, что назначит Родни Скотта главой погранично-таможенной службы, а Кейлеба Вителло исполняющим обязанности директора службы иммиграционного и таможенного контроля, которая отвечает за депортацию нелегалов.
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в мире, джорджия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае
Трамп объявил, что назначит экс-сенатора Дэвида Пэрдью послом в Китае