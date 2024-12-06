Рейтинг@Mail.ru
Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/terrorist-1987752590.html
Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом
Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом - РИА Новости, 06.12.2024
Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом
Украинец Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, появился в перечне террористов и экстремистов РФ на сайте... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:08
2024-12-06T16:08
мелитополь
россия
ростовская область
максим воробьев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинец Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, появился в перечне террористов и экстремистов РФ на сайте Росфинмониторинга. "Воробьев Максим Юрьевич*, 03.02.1991 г.р. , город Мелитополь Запорожской области", - говорится на сайте. Прокуратура Ростовской области ранее сообщала, что Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева*, подорвавшего три локомотива в депо Мелитополя. Суд установил, что в 2023 году Воробьев* вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области. После этого он уговорил своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в то же сообщество. Далее, как сообщало ведомство, с апреля по июнь 2023 года, используя СВУ, они подорвали три локомотива в локомотивном депо государственного предприятия "Мелитопольская железная дорога". После этого Воробьева* задержали. Ему вменяется статьи "Участие в террористическом сообществе", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Воробьев* заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html
https://ria.ru/20240826/terrorizm-1968565995.html
мелитополь
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, россия, ростовская область, максим воробьев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Мелитополь, Россия, Ростовская область, Максим Воробьев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом

Украинца Воробьева признали террористом за подрыв локомотивов в Мелитополе

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Pixabay
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинец Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, появился в перечне террористов и экстремистов РФ на сайте Росфинмониторинга.
"Воробьев Максим Юрьевич*, 03.02.1991 г.р. , город Мелитополь Запорожской области", - говорится на сайте.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену
30 сентября, 18:19
Прокуратура Ростовской области ранее сообщала, что Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева*, подорвавшего три локомотива в депо Мелитополя.
Суд установил, что в 2023 году Воробьев* вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области. После этого он уговорил своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в то же сообщество.
Далее, как сообщало ведомство, с апреля по июнь 2023 года, используя СВУ, они подорвали три локомотива в локомотивном депо государственного предприятия "Мелитопольская железная дорога". После этого Воробьева* задержали.
Ему вменяется статьи "Участие в террористическом сообществе", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Воробьев* заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Евгений Серебряков* - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов
26 августа, 16:48
 
МелитопольРоссияРостовская областьМаксим ВоробьевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала