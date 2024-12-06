https://ria.ru/20241206/terrorist-1987752590.html

Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом

Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом - РИА Новости, 06.12.2024

Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом

Украинец Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, появился в перечне террористов и экстремистов РФ на сайте... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:08

2024-12-06T16:08

2024-12-06T16:08

мелитополь

россия

ростовская область

максим воробьев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинец Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, появился в перечне террористов и экстремистов РФ на сайте Росфинмониторинга. "Воробьев Максим Юрьевич*, 03.02.1991 г.р. , город Мелитополь Запорожской области", - говорится на сайте. Прокуратура Ростовской области ранее сообщала, что Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева*, подорвавшего три локомотива в депо Мелитополя. Суд установил, что в 2023 году Воробьев* вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области. После этого он уговорил своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в то же сообщество. Далее, как сообщало ведомство, с апреля по июнь 2023 года, используя СВУ, они подорвали три локомотива в локомотивном депо государственного предприятия "Мелитопольская железная дорога". После этого Воробьева* задержали. Ему вменяется статьи "Участие в террористическом сообществе", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Воробьев* заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html

https://ria.ru/20240826/terrorizm-1968565995.html

мелитополь

россия

ростовская область

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мелитополь, россия, ростовская область, максим воробьев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)