Украинца, подорвавшего три локомотива в Мелитополе, признали террористом
Украинца Воробьева признали террористом за подрыв локомотивов в Мелитополе
© PixabayЗадержание
© Pixabay
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинец Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, появился в перечне террористов и экстремистов РФ на сайте Росфинмониторинга.
"Воробьев Максим Юрьевич*, 03.02.1991 г.р. , город Мелитополь Запорожской области", - говорится на сайте.
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Прокуратура Ростовской области ранее сообщала, что Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева*, подорвавшего три локомотива в депо Мелитополя.
Суд установил, что в 2023 году Воробьев* вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области. После этого он уговорил своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в то же сообщество.
Далее, как сообщало ведомство, с апреля по июнь 2023 года, используя СВУ, они подорвали три локомотива в локомотивном депо государственного предприятия "Мелитопольская железная дорога". После этого Воробьева* задержали.
Ему вменяется статьи "Участие в террористическом сообществе", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Воробьев* заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.