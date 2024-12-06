https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987829339.html

Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками

Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками - РИА Новости, 06.12.2024

Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками

Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками, одна из них взорвалась рядом с корреспондентом РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:48

2024-12-06T21:48

2024-12-06T23:53

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

тбилиси

саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 6 дек — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками, одна из них взорвалась рядом с корреспондентом РИА Новости. Вечером в пятницу на проспекте Руставели собралось несколько тысяч митингующих. Они скандируют лозунги и слепят полицейских лазерными указками. Самые активные пинают ногами металлический заслон, которым обнесен парламент, и закидывают полицию камнями и хлопушками. Одна из девушек-участниц не сумела перекинуть петарду через забор, и та упала обратно, под ноги журналистам, в том числе корреспонденту РИА Новости. Сотрудники СМИ успели спрятаться за колонну. Полиция в происходящее не вмешивается и на провокации не реагирует. Позднее к зданию парламента по боковым улицам, выходящим на перекрытый оппозицией проспект Руставели, прибыл спецназ. Одновременно большие силы стянули на площадь Свободы в начале проспекта. Они начали оттеснять протестующих, предупреждая через мегафон о применении водометов. Часть протестующих предпочла пойти в переулки.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

https://ria.ru/20241205/gruziya-1987435358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, саломе зурабишвили, евросоюз