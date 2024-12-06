https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987814464.html

Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента

Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента - РИА Новости, 06.12.2024

Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента

Сторонники грузинской оппозиции в пятницу снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси около здания парламента, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:29

2024-12-06T19:29

2024-12-06T20:02

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саломе зурабишвили

тбилиси

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в пятницу снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси около здания парламента, передаёт корреспондент РИА Новости. Это происходит уже девятый вечер подряд. В акции протеста участвует несколько сотен демонстрантов, однако продолжают прибывать новые активисты. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам.

https://ria.ru/20241205/tbilisi-1987613592.html

https://ria.ru/20241205/gosduma-1987576387.html

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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, тбилиси, протесты в грузии — 2024