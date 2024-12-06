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Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента - РИА Новости, 06.12.2024
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19:29 06.12.2024 (обновлено: 20:02 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987814464.html
Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента
Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента - РИА Новости, 06.12.2024
Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента
Сторонники грузинской оппозиции в пятницу снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси около здания парламента, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:29
2024-12-06T20:02
в мире
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
тбилиси
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в пятницу снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси около здания парламента, передаёт корреспондент РИА Новости. Это происходит уже девятый вечер подряд. В акции протеста участвует несколько сотен демонстрантов, однако продолжают прибывать новые активисты. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам.
https://ria.ru/20241205/tbilisi-1987613592.html
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Оппозиция в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыла проспект у парламента

Протестующие в Тбилиси девятый вечер подряд перекрыли проспект у парламента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в пятницу снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси около здания парламента, передаёт корреспондент РИА Новости.
Это происходит уже девятый вечер подряд. В акции протеста участвует несколько сотен демонстрантов, однако продолжают прибывать новые активисты.
Акция протеста оппозиции в Грузии. 5 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Тбилиси участники акции протеста закидали полицейских камнями
5 декабря, 21:49
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси
5 декабря, 17:21
 
В миреГрузияРоссияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиТбилисиПротесты в Грузии — 2024
 
 
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