Участники митинга оппозиции в Тбилиси практически разошлись
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси практически разошлись
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси. 5 декабря 2024
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. 5 декабря 2024
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Участники очередного масштабного митинга оппозиции у здания парламента Грузии практически разошлись, полиция никаких мер не предпринимала, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в четверг оппозиция собралась на проспекте Руставели у парламента Грузии на очередной, восьмой по счету митинг протеста. Они на несколько часов перекрыли проспект, самые активные пинали металлический забор около парламента, обстреливали из фейерверков охраняющих парламент полицейских. Несмотря на то, что в предыдущие дни это приводило к ответным действиям полиции и даже разгону митинга, в этот раз полицейские на провокации не реагировали.
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Спустя несколько часов протестующие начали расходиться. К 3.00 по местному времени (2.00 мск) у парламента осталось всего два десятка протестующих, однако полиция не торопится выгонять их с проезжей части - ночью в Тбилиси машин мало, и нет необходимости срочно разблокировать движение на одном из главных проспектов города. Полиция сосредоточена у парламента и на площадях на проспекте Руставели, и в происходящее не вмешивается.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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