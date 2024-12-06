https://ria.ru/20241206/tatarstan-1987826902.html

В Татарстане при взрыве на автоцистерне нефтевоза погиб рабочий

В Татарстане при взрыве на автоцистерне нефтевоза погиб рабочий - РИА Новости, 06.12.2024

В Татарстане при взрыве на автоцистерне нефтевоза погиб рабочий

Рабочий, проводивший сварочные работы на автоцистерне нефтевоза, погиб, еще один человек получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси на предприятии в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:15

2024-12-06T21:15

2024-12-06T21:15

происшествия

набережные челны

россия

комсомольский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Рабочий, проводивший сварочные работы на автоцистерне нефтевоза, погиб, еще один человек получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси на предприятии в Набережных Челнах, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В городе Набережные Челны, Комсомольский район, улица Авторемонтная, дом 15А при проведении ремонтных работ с использованием сварки на 30-кубовой емкости автоцистерны нефтевоза Scania произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", - говорится в сообщении. По прибытии пожарных расчетов установлено, что емкость не разрушилась, погиб один человек, ещё один человек получил ожоги. Предприятие, предварительно, занимается ремонтом специальной техники, автоцистерна была пустая, пропаренная. На месте происшествия работают сотрудники МВД по Татарстану, регионального следственного управления СК РФ.

https://ria.ru/20241129/armeniya-1986577999.html

https://ria.ru/20170209/1487519040.html

набережные челны

россия

комсомольский район

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, набережные челны, россия, комсомольский район, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)