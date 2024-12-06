https://ria.ru/20241206/svyaz-1987777217.html

Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи

Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи - РИА Новости, 06.12.2024

Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи

Российская и белорусская стороны утвердили резолюцию о создании комфортных тарифов связи на территории Союзного государства, список подписанных документов... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:22

2024-12-06T17:22

2024-12-06T17:22

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили резолюцию о создании комфортных тарифов связи на территории Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля. Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20241020/rouming-1978965350.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство