https://ria.ru/20241206/svyaz-1987777217.html
Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи
Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи
Российская и белорусская стороны утвердили резолюцию о создании комфортных тарифов связи на территории Союзного государства, список подписанных документов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:22
2024-12-06T17:22
2024-12-06T17:22
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили резолюцию о создании комфортных тарифов связи на территории Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля. Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи
Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о создании комфортных тарифов связи