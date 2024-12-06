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ВСУ не хотят воевать, заявил военный священник - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/svyaschennik-1987641769.html
ВСУ не хотят воевать, заявил военный священник
ВСУ не хотят воевать, заявил военный священник - РИА Новости, 06.12.2024
ВСУ не хотят воевать, заявил военный священник
Мотивация в рядах украинских войск на Донбассе заканчивается, они не хотят воевать, и это видно по ситуации на фронте, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:00
2024-12-06T05:00
специальная военная операция на украине
донбасс
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Мотивация в рядах украинских войск на Донбассе заканчивается, они не хотят воевать, и это видно по ситуации на фронте, рассказал РИА Новости военный благочинный, заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко (РПЦ). "Я служу в последнее время на Донбассе. Мотивация украинских войск, по-видимому, заканчивается, боевой дух падает. Наши бойцы рассказывают, что всушники бросают позиции, в плен сдаются, офицерский состав у них очень глубоко в тылу, на передовой в основном - рядовые, видимо, без поддержки, без помощи. То есть воевать они особо не хотят – и мы сейчас это видим по фронту, особенно на Донецком направлении. Но главная причина - действия наших военнослужащих и добровольцев. Должно все получиться с Божьей помощью", - сказал отец Петр Гриценко. По его словам, на фронте наблюдается и духовный перелом, так, бойцы за время СВО "стали с большим доверием относиться к духовенству, таинствам – причащаются, молятся и крестятся, когда уходят в бой".
https://ria.ru/20240326/plennye-1935797485.html
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донбасс, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Русская православная церковь
ВСУ не хотят воевать, заявил военный священник

Протоиерей Гриценко: мотивация украинских войск на Донбассе заканчивается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник
Военный священник - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Мотивация в рядах украинских войск на Донбассе заканчивается, они не хотят воевать, и это видно по ситуации на фронте, рассказал РИА Новости военный благочинный, заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко (РПЦ).
"Я служу в последнее время на Донбассе. Мотивация украинских войск, по-видимому, заканчивается, боевой дух падает. Наши бойцы рассказывают, что всушники бросают позиции, в плен сдаются, офицерский состав у них очень глубоко в тылу, на передовой в основном - рядовые, видимо, без поддержки, без помощи. То есть воевать они особо не хотят – и мы сейчас это видим по фронту, особенно на Донецком направлении. Но главная причина - действия наших военнослужащих и добровольцев. Должно все получиться с Божьей помощью", - сказал отец Петр Гриценко.
По его словам, на фронте наблюдается и духовный перелом, так, бойцы за время СВО "стали с большим доверием относиться к духовенству, таинствам – причащаются, молятся и крестятся, когда уходят в бой".
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРусская православная церковь
 
 
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