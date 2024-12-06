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Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 06.12.2024 (обновлено: 20:01 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/svo-1987816796.html
Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО
Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 06.12.2024
Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта доложить о разработке плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:42
2024-12-06T20:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта доложить о разработке плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"... при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 марта 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
https://ria.ru/20241206/putin-1987810973.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО

Путин поручил до 1 марта доложить о плане по трудоустройству участников СВО

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта доложить о разработке плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"... при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 марта 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
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