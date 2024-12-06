https://ria.ru/20241206/svo-1987816796.html

Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО

Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 06.12.2024

Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта доложить о разработке плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:42

2024-12-06T19:42

2024-12-06T20:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта доложить о разработке плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"... при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 марта 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

https://ria.ru/20241206/putin-1987810973.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество