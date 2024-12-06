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Орловская епархия привезла военным врачам средства РЭБ и носилки - РИА Новости, 06.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:03 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/svo-1987715745.html
Орловская епархия привезла военным врачам средства РЭБ и носилки
Орловская епархия привезла военным врачам средства РЭБ и носилки - РИА Новости, 06.12.2024
Орловская епархия привезла военным врачам средства РЭБ и носилки
Священнослужители Орловской епархии доставили сотрудникам медицинской роты на передовой СВО оборудование для радиоэлектронной борьбы, перевязочные материалы и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:03
2024-12-06T14:03
надежные люди
орловская область
кременная
василий иванов
андрей клычков
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Священнослужители Орловской епархии доставили сотрудникам медицинской роты на передовой СВО оборудование для радиоэлектронной борьбы, перевязочные материалы и санитарные носилки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. Отмечается, что гуманитарная миссия Орловской епархии привезла помощь медицинской роте, дислоцирующейся на линии фронта в направлении Кременной. "Благочинный храмов центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов в сопровождении ключаря Ахтырского кафедрального собора протоиерея Николая Трандафилова доставили не только перевязочные материалы, но и оборудование, способное спасти десятки солдат. Медрота — это не только военные врачи, но и санитары, которые ежедневно совершают подвиг, эвакуируя раненых из самых горячих точек. Без средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), доставленных священниками, их работа была бы еще опаснее", – говорится в сообщении. По данным епархии, ранее служащие медицинской роты просили губернатора Орловской области помочь им с эвакуационными тележками. Андрей Клычков выполнил эту просьбу, и санитарные носилки были переданы военным медикам через священников. В ответ сотрудники медроты передали слова сердечной благодарности.
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орловская область, кременная, василий иванов , андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Кременная, Василий Иванов , Андрей Клычков
Орловская епархия привезла военным врачам средства РЭБ и носилки

Орловская епархия привезла военным врачам в зоне СВО средства РЭБ и носилки

© Фото : Орловская митрополияОборудование для радиоэлектронной борьбы, переданное священниками Орловской епархии для служащих медроты в зоне СВО
Оборудование для радиоэлектронной борьбы, переданное священниками Орловской епархии для служащих медроты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Орловская митрополия
Оборудование для радиоэлектронной борьбы, переданное священниками Орловской епархии для служащих медроты в зоне СВО
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Священнослужители Орловской епархии доставили сотрудникам медицинской роты на передовой СВО оборудование для радиоэлектронной борьбы, перевязочные материалы и санитарные носилки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
Отмечается, что гуманитарная миссия Орловской епархии привезла помощь медицинской роте, дислоцирующейся на линии фронта в направлении Кременной.
"Благочинный храмов центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов в сопровождении ключаря Ахтырского кафедрального собора протоиерея Николая Трандафилова доставили не только перевязочные материалы, но и оборудование, способное спасти десятки солдат. Медрота — это не только военные врачи, но и санитары, которые ежедневно совершают подвиг, эвакуируя раненых из самых горячих точек. Без средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), доставленных священниками, их работа была бы еще опаснее", – говорится в сообщении.
По данным епархии, ранее служащие медицинской роты просили губернатора Орловской области помочь им с эвакуационными тележками. Андрей Клычков выполнил эту просьбу, и санитарные носилки были переданы военным медикам через священников. В ответ сотрудники медроты передали слова сердечной благодарности.
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Надежные людиОрловская областьКременнаяВасилий ИвановАндрей Клычков
 
 
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