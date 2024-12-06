https://ria.ru/20241206/svo-1987698050.html

Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ

Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024

Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:38

2024-12-06T12:38

2024-12-06T12:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241206/ukraina-1987685148.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)