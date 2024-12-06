https://ria.ru/20241206/svo-1987698050.html
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:38
2024-12-06T12:38
2024-12-06T12:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987685148.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
Войска "Днепра" поразили четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами ВСУ