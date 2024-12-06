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Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 06.12.2024 (обновлено: 12:40 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/svo-1987698050.html
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 06.12.2024
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:38
2024-12-06T12:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Днепра" поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ

Войска "Днепра" поразили четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня ВС РФ
Реактивная система залпового огня ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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