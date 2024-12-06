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Бойцы "Юга" за неделю освободили два села в ДНР

Бойцы "Юга" за неделю освободили два села в ДНР - РИА Новости, 06.12.2024

Бойцы "Юга" за неделю освободили два села в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Романовка в ДНР, отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 2400... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:34

2024-12-06T12:34

2024-12-06T12:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Романовка в ДНР, отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 2400 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенные пункты Ильинка и Романовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Отразили шесть контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 2400 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность