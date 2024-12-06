https://ria.ru/20241206/svo-1987695522.html
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.12.2024
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:33
2024-12-06T12:33
2024-12-06T12:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro, а также британский бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американская бронемашина MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании", - сказано в сообщении министерства.Кроме того, противник в течение недели потерял 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20241206/svo-1987698050.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю
ВСУ потеряли свыше 3600 военных в зоне действий "Центра" за неделю