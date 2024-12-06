https://ria.ru/20241206/svo-1987695037.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:31

2024-12-06T12:31

2024-12-06T12:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro, а также британский бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американская бронемашина MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании", - сказано в сообщении министерства.Кроме того, противник в течение недели потерял 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241206/vsu-1987692884.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность