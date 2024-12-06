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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.12.2024 (обновлено: 12:42 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/svo-1987695037.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:31
2024-12-06T12:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro, а также британский бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американская бронемашина MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании", - сказано в сообщении министерства.Кроме того, противник в течение недели потерял 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли до 2210 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro, а также британский бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американская бронемашина MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании", - сказано в сообщении министерства.
Кроме того, противник в течение недели потерял 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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