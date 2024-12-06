https://ria.ru/20241206/svo-1987694908.html

ВС России освободили Пустынку в Донбассе

ВС России освободили Пустынку в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2024

ВС России освободили Пустынку в Донбассе

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:31

2024-12-06T12:31

2024-12-06T12:34

россия

донбасс

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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россия, донбасс, донецкая народная республика