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ВС России освободили Пустынку в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.12.2024 (обновлено: 12:34 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/svo-1987694908.html
ВС России освободили Пустынку в Донбассе
ВС России освободили Пустынку в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России освободили Пустынку в Донбассе
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:31
2024-12-06T12:34
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
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россия
донбасс
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россия, донбасс, донецкая народная республика
Россия, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Пустынку в Донбассе

ВС России освободили населенный пункт Пустынка в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
Вчера, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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