https://ria.ru/20241206/svo-1987694908.html
ВС России освободили Пустынку в Донбассе
ВС России освободили Пустынку в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России освободили Пустынку в Донбассе
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:31
2024-12-06T12:31
2024-12-06T12:34
россия
донбасс
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html
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россия, донбасс, донецкая народная республика
Россия, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Пустынку в Донбассе
ВС России освободили населенный пункт Пустынка в Донбассе