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Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина - РИА Новости, 06.12.2024
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19:38 06.12.2024 (обновлено: 19:43 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/studenty-1987815786.html
Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина
Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина - РИА Новости, 06.12.2024
Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина
Около 200 студентов Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета пришли на встречу с первым заместителем... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:38
2024-12-06T19:43
россия
красноярск
красноярский край
ирина окладникова
сибирский федеральный университет
министерство финансов рф (минфин россии)
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Около 200 студентов Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета пришли на встречу с первым заместителем министра финансов РФ Ириной Окладниковой, которая находится с рабочим визитом в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, Окладникова во время визита в Сибирский федеральный университет встретилась с ректором Максимом Румянцевым. В беседе обсуждались перспективы развития научно-образовательной и спортивной инфраструктуры университета, относящейся к наследию XXIX Всемирной зимней универсиады. Участники встречи посетили обзорную площадку, откуда открывается вид на уникальный кампус, который является одним из лучших в стране. "Окладникова также провела встречу со студентами Института экономики, государственного управления и финансов СФУ. В мероприятии приняли участие около 200 молодых людей. Выступая перед студентами, первый замминистра финансов поделилась воспоминаниями о своем обучении в Красноярском государственном университете, рассказала о карьере и ключевых задачах, которые стоят перед Минфином. Особое внимание было уделено новым федеральным приоритетам и бюджетному процессу", - говорится в сообщении. Окладникова рассказала, что федеральный бюджет на будущую трехлетку принят, сформированы 19 новых национальных проектов. "Это те проекты, которые прозвучали в указе и послании президента (РФ - ред). Впервые мы сделали финансовый план не на три года, а на шесть лет. Это тоже была абсолютно новая задача, и мне кажется, мы достаточно успешно с ней справились", – отметила первый замминистра. В диалоге студенты интересовались влиянием санкций на экономику, финансированием продовольственной безопасности, вопросами ипотечного кредитования. Во второй половине дня Окладникова встретилась с сотрудниками министерства финансов Красноярского края. На встрече обсуждались основные направления федеральной бюджетной политики и актуальные для края вопросы, требующие решения с участием Федерации. Среди них – увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в региональные бюджеты, новые механизмы инфраструктурного развития, сокращение дефицита программы обязательного медицинского страхования, выделение дополненных средств федерального бюджета по иным направлениям. Также первый заместитель министра приняла участие в заседании оргкомитета празднования 400-летия города Красноярска. Завершением рабочей программы станет участие Ирины Окладниковой в торжественных мероприятиях 7 декабря, посвященных 90-летию со дня образования Красноярского края.
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россия, красноярск, красноярский край, ирина окладникова, сибирский федеральный университет, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Красноярск, Красноярский край, Ирина Окладникова, Сибирский федеральный университет, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина

В Красноярске 200 студентов пришли на встречу с замглавы Минфина Окладниковой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова
Заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Около 200 студентов Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета пришли на встречу с первым заместителем министра финансов РФ Ириной Окладниковой, которая находится с рабочим визитом в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, Окладникова во время визита в Сибирский федеральный университет встретилась с ректором Максимом Румянцевым. В беседе обсуждались перспективы развития научно-образовательной и спортивной инфраструктуры университета, относящейся к наследию XXIX Всемирной зимней универсиады. Участники встречи посетили обзорную площадку, откуда открывается вид на уникальный кампус, который является одним из лучших в стране.
«
"Окладникова также провела встречу со студентами Института экономики, государственного управления и финансов СФУ. В мероприятии приняли участие около 200 молодых людей. Выступая перед студентами, первый замминистра финансов поделилась воспоминаниями о своем обучении в Красноярском государственном университете, рассказала о карьере и ключевых задачах, которые стоят перед Минфином. Особое внимание было уделено новым федеральным приоритетам и бюджетному процессу", - говорится в сообщении.
Окладникова рассказала, что федеральный бюджет на будущую трехлетку принят, сформированы 19 новых национальных проектов.
"Это те проекты, которые прозвучали в указе и послании президента (РФ - ред). Впервые мы сделали финансовый план не на три года, а на шесть лет. Это тоже была абсолютно новая задача, и мне кажется, мы достаточно успешно с ней справились", – отметила первый замминистра.
В диалоге студенты интересовались влиянием санкций на экономику, финансированием продовольственной безопасности, вопросами ипотечного кредитования.
Во второй половине дня Окладникова встретилась с сотрудниками министерства финансов Красноярского края. На встрече обсуждались основные направления федеральной бюджетной политики и актуальные для края вопросы, требующие решения с участием Федерации. Среди них – увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в региональные бюджеты, новые механизмы инфраструктурного развития, сокращение дефицита программы обязательного медицинского страхования, выделение дополненных средств федерального бюджета по иным направлениям.
Также первый заместитель министра приняла участие в заседании оргкомитета празднования 400-летия города Красноярска. Завершением рабочей программы станет участие Ирины Окладниковой в торжественных мероприятиях 7 декабря, посвященных 90-летию со дня образования Красноярского края.
 
РоссияКрасноярскКрасноярский крайИрина ОкладниковаСибирский федеральный университетМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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