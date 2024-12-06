https://ria.ru/20241206/studenty-1987815786.html

Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина

Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина - РИА Новости, 06.12.2024

Студенты СФУ встретились в Красноярске с первым замглавы Минфина

Около 200 студентов Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета пришли на встречу с первым заместителем... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:38

2024-12-06T19:38

2024-12-06T19:43

россия

красноярск

красноярский край

ирина окладникова

сибирский федеральный университет

министерство финансов рф (минфин россии)

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Около 200 студентов Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета пришли на встречу с первым заместителем министра финансов РФ Ириной Окладниковой, которая находится с рабочим визитом в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, Окладникова во время визита в Сибирский федеральный университет встретилась с ректором Максимом Румянцевым. В беседе обсуждались перспективы развития научно-образовательной и спортивной инфраструктуры университета, относящейся к наследию XXIX Всемирной зимней универсиады. Участники встречи посетили обзорную площадку, откуда открывается вид на уникальный кампус, который является одним из лучших в стране. "Окладникова также провела встречу со студентами Института экономики, государственного управления и финансов СФУ. В мероприятии приняли участие около 200 молодых людей. Выступая перед студентами, первый замминистра финансов поделилась воспоминаниями о своем обучении в Красноярском государственном университете, рассказала о карьере и ключевых задачах, которые стоят перед Минфином. Особое внимание было уделено новым федеральным приоритетам и бюджетному процессу", - говорится в сообщении. Окладникова рассказала, что федеральный бюджет на будущую трехлетку принят, сформированы 19 новых национальных проектов. "Это те проекты, которые прозвучали в указе и послании президента (РФ - ред). Впервые мы сделали финансовый план не на три года, а на шесть лет. Это тоже была абсолютно новая задача, и мне кажется, мы достаточно успешно с ней справились", – отметила первый замминистра. В диалоге студенты интересовались влиянием санкций на экономику, финансированием продовольственной безопасности, вопросами ипотечного кредитования. Во второй половине дня Окладникова встретилась с сотрудниками министерства финансов Красноярского края. На встрече обсуждались основные направления федеральной бюджетной политики и актуальные для края вопросы, требующие решения с участием Федерации. Среди них – увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в региональные бюджеты, новые механизмы инфраструктурного развития, сокращение дефицита программы обязательного медицинского страхования, выделение дополненных средств федерального бюджета по иным направлениям. Также первый заместитель министра приняла участие в заседании оргкомитета празднования 400-летия города Красноярска. Завершением рабочей программы станет участие Ирины Окладниковой в торжественных мероприятиях 7 декабря, посвященных 90-летию со дня образования Красноярского края.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, красноярск, красноярский край, ирина окладникова, сибирский федеральный университет, министерство финансов рф (минфин россии)