https://ria.ru/20241206/stavka-1987737181.html
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки - РИА Новости, 06.12.2024
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки
Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:11
2024-12-06T15:11
2024-12-06T15:11
экономика
кирилл тремасов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106547/77/1065477743_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_beaa5e6582fdf20fbd635abd27f9f115.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Не "загадывайтесь" с пиком ставки. Она будет такая, этот пик будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. И настройтесь на продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.
https://ria.ru/20241206/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106547/77/1065477743_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9a92956d71098c532d729d10e0e36b8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кирилл тремасов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Кирилл Тремасов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки
ЦБ: пик ключевой ставки будет таким, какой нужен для возвращения инфляции к цели