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В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки - РИА Новости, 06.12.2024
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15:11 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/stavka-1987737181.html
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки - РИА Новости, 06.12.2024
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки
Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:11
2024-12-06T15:11
экономика
кирилл тремасов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Не "загадывайтесь" с пиком ставки. Она будет такая, этот пик будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. И настройтесь на продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.
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экономика, кирилл тремасов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Кирилл Тремасов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки

ЦБ: пик ключевой ставки будет таким, какой нужен для возвращения инфляции к цели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
«
"Не "загадывайтесь" с пиком ставки. Она будет такая, этот пик будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. И настройтесь на продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.
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Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
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ЭкономикаКирилл ТремасовЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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