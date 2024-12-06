https://ria.ru/20241206/stavka-1987737181.html

В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки

В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки - РИА Новости, 06.12.2024

В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки

Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:11

2024-12-06T15:11

2024-12-06T15:11

экономика

кирилл тремасов

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Пик ключевой ставки Банка России будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Не "загадывайтесь" с пиком ставки. Она будет такая, этот пик будет таким, какой потребуется для возвращения инфляции к цели. И настройтесь на продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.

https://ria.ru/20241206/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, кирилл тремасов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)