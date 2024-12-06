https://ria.ru/20241206/stavka-1987663257.html
В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году
В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году - РИА Новости, 06.12.2024
В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году
Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:18
2024-12-06T10:18
2024-12-06T11:40
экономика
кирилл тремасов
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе."Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - добавил он."Среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году 17-20%. Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил Тремасов.
https://ria.ru/20241206/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году
ЦБ сомневается в снижении ключевой ставки в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
"Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - добавил он.
"Среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году 17-20%. Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил Тремасов.