https://ria.ru/20241206/stavka-1987663257.html

В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году

В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году - РИА Новости, 06.12.2024

В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году

Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:18

2024-12-06T10:18

2024-12-06T11:40

экономика

кирилл тремасов

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе."Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - добавил он."Среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году 17-20%. Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил Тремасов.

https://ria.ru/20241206/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф)