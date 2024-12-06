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Рогов рассказал о настроении Ермака после визита в США - РИА Новости, 06.12.2024
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14:55 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ssha-1987730833.html
Рогов рассказал о настроении Ермака после визита в США
Рогов рассказал о настроении Ермака после визита в США - РИА Новости, 06.12.2024
Рогов рассказал о настроении Ермака после визита в США
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:55
2024-12-06T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вернулся из США, куда ездил на встречу с представителями новоизбранного президента Дональда Трампа, в плохом расположении духа. "Ермак, по имеющейся у меня информации, вернулся из США эмоционально неустойчивым, в очень плохом расположении духа. Визит и коммуникация Ермака с окружением Трампа для него прошли с негативным результатом. В офисе Зеленского взяли паузу перед тем как давать темник для подконтрольных им информационных помоек вроде "Единого телемарафона", - сказал Рогов. Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом. При этом издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что с делегацией высокопоставленных украинских чиновников также встретился избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный как скептик в отношении помощи Киеву.
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сша, россия, вашингтон (штат), андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico, Выборы президента США — 2024, В мире
Рогов рассказал о настроении Ермака после визита в США

Рогов рассказал, что Ермак вернулся из США в плохом расположении духа

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вернулся из США, куда ездил на встречу с представителями новоизбранного президента Дональда Трампа, в плохом расположении духа.
"Ермак, по имеющейся у меня информации, вернулся из США эмоционально неустойчивым, в очень плохом расположении духа. Визит и коммуникация Ермака с окружением Трампа для него прошли с негативным результатом. В офисе Зеленского взяли паузу перед тем как давать темник для подконтрольных им информационных помоек вроде "Единого телемарафона", - сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.
При этом издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что с делегацией высокопоставленных украинских чиновников также встретился избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный как скептик в отношении помощи Киеву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского из-за победы Трампа
6 ноября, 10:36
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДональд ТрампPoliticoВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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